Xiaomi: dagli smartphone alle auto elettriche con il debutto della berlina elettrica Su7 a guida autonoma

(PRIMAPRESS) - CINA - Xiaomi, il marchio di smartphone cinese, entra nel mondo automotive con la berlina elettrica Su7, disponibile in due configurazioni di powertrain chiamate V6 e V8. La base V6 dispone di un motore da 299 cavalli e 400 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi; inoltre offre un’autonomia in elettrico di 669 km e una batteria da 73,6 kWh. La versione V8 genera 637 cavalli e scatta da 0 a 100 km/h in 2,78 secondi con una velocità pari a 265 km/h. Su7 dispone del sistema Lindar che prevede la guida autonoma in autostrada e il parcheggio automatico. - (PRIMAPRESS)