Vertice Pace Ucraina, oggi la seconda giornata in Svizzera: “Dialogo tra tutte le parti”

(PRIMAPRESS) - OBBÜRGEN (SVIZZERA) - "Il raggiungimento della pace richiede il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti". E' quanto si legge in un comunicato congiunto rilasciato al termine della prima giornata del Vertice per la pace in Ucraina in corso in Svizzera."Abbiamo deciso di intraprendere passi concreti con un ulteriore impegno dei rappresentanti di tutte le parti. La Carta delle Nazioni Unite, compresi i principi del rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti gli Stati", sarà la base per la pace. Un comunicato che guarda più al futuro che non al presente perchè non porta molto di nuovo di quanto detto anche nel G7 italiano chiuso ieri in Puglia. Bisognerà attendere questa seconda giornata di summit in corso nei Quattro Cantoni svizzeri per aggiungere un altro tassello al tentativo di mettere la parola fine al conflitto tra Russia ed Ucraina. Ma l'assenza di Xi Jinping, uno dei maggiori fornitori tecnologici degli armamenti russi, dal vertice la dice lunga su uno stop non certo vicino. - (PRIMAPRESS)