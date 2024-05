Motori: il Vicepresidente del Senato Centinaio taglia il nastro dell'ASI Moto Show con Agostini e Cadalora

(PRIMAPRESS) - PARMA - L'ASI MotoShow, il festival italiano dedicato alla storia della moto organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano, scalda i motori per l'inaugurazione al circuito di Varano de' Melegati (Parma) della 21^ edizione che avverrà domani venerdì 3 maggio. Al taglio del nastro saranno presenti, insieme al presidente Asi, Alb Intergruppoerto Scuro e ai consiglierei federali, il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e la Senatrice Elena Murelli, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Motorismo Storico. Alle 12, nello spazio ASI, si terrà il talk "La tutela del motorismo storico a due ruote". Saranno diverse centinaia i bikers che gireranno sul circuito di Varano con le loro moto vintage, prodotte dalle origini ai primi anni 2000. L'ingresso al pubblico è completamente gratuito e anche quest'anno sono attesi i più grandi campioni di tutti i tempi: 6 nomi di spicco porteranno a Varano i loro 28 i titoli mondiali, a cominciare da Giacomo Agostini (15 volte campione iridato) per seguire con Manuel Poggiali (2 titoli), Eugenio Lazzarini e Luca Cadalora (3 mondiali ciascuno), Pierpaolo Bianchi (3 titoli) e Carlos Lavado (altri 2 campionati del mondo in palmares). Senza dimenticare molti altri riders internazionali di assoluto valore, come Gianfranco Bonera, Giuseppe Ascareggi, Roberto Gallina, Marcellino Lucchi, Marco Riva, Hubert Rigal, Gino Tondo, Jean Francois Baldé e tanti ancora. Scenderanno tutti in pista per la Grande Parata dei Campioni che, come tradizione, chiude l’ASI MotoShow alle 13.30 di domenica. L’evento vede la presenza ufficiale di Yamaha e Honda e il paddock dell’autodromo si trasformerà in un vero museo dinamico. Dalle origini, con il gruppo ASI delle “Centenarie”, all’alba del terzo millennio; dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione; dalle “sottocanna” prebelliche alle rabbiose “125” degli anni ’90. Il parterre di ASI MotoShow è tra i più ricchi e completi per illustrare oltre un secolo di evoluzione su due ruote. - (PRIMAPRESS)