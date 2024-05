Asi MotoShow 2024: dopo l’inaugurazione con Centinaio oggi in pista i campioni di ieri Agostini, Cadalora e Bianchi

(PRIMAPRESS) - PARMA - Si apre con il sorvolo degli aerei storici su Parma il secondo giorno dell'ASI MotoShow in corso nel fine settimana al Circuito di Varano de'Melegari, dove ha sede la Dallara, una delle eccellenze storiche del motorismo italiano. La giornata prosegue con un altro appuntamento di uno dei marchi storici delle due ruote "Made in Italy", la Laverda che dopo diverse vicende è stata chiusa nel 2006. È tutta americana a stelle e strisce, invece la parata del pomeriggio di sabato 4 maggio con le motociclette degli anni Trenta dove spiccano le linee accattivanti e muscolose delle Harley Davidson. Harlista convinto il Vice-Presidente del Senato, Gian Marco Centinaio che ieri ha inaugurato la 21ª edizione internazionale dell'ASI MotoShow 2024 richiamando centinaia di motociclisti da Europa e USA.

"ASI MotoShow – ha dichiarato Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano - trasforma il paddock dell'autodromo in un vero museo dinamico. Dalle origini, con il nostro gruppo delle Centenarie, all'alba del terzo millennio; dai più piccoli e maneggevoli motocicli alle moto da competizione; dalle sottocanna prebelliche alle rabbiose 125 degli anni '90. Il parterre di ASI MotoShow è tra i più ricchi e completi per illustrare oltre un secolo di evoluzione su due ruote. Passione che si trasforma in turismo verso aree meno toccate dai grandi flussi". Tra i volti noti che si esibiranno sul circuito di Varano oggi ci sarà Giacomo Agostini (15 volte campione iridato) a Manuel Poggiali (2 titoli), Eugenio Lazzarini, Luca Cadalora (3 mondiali ciascuno), da Pierpaolo Bianchi (3 titoli) a Carlos Lavado (altri 2 campionati del mondo in palmares).