Roma: al concorso ippico Piazza di Siena arrivano i "cavalli" della nuova DBX 707

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO – Aston Martin affiancherà ancora il concorso ippico "Piazza di Siena", il 91° Concours de Saut International Officiel (CSIO) di Roma, che si disputerà dal 23 al 26 maggio 2024 negli storici giardini di Villa Borghese. A debuttare accanto all'Ovale di Villa Borghese sarà la nuova DBX707 che farà la sua prima apparizione globale a Piazza di Siena e ad affiancare la new entry anche la nuova generazione della Vantage. Lanciata a febbraio a Silverstone insieme alla monoposto di Formula 1 AMR24, quintessenza delle auto sportive Aston Martin, si tratta della Vantage più centrata sul pilota e più veloce nei 74 anni di storia del celebre marchio. È un'autentica celebrazione delle prestazioni più pure, progettata per offrire il massimo delle emozioni con la massima sicurezza. Anche Piazza di Siena vivrà una prima assoluta grazie ad Aston Martin: per la prima volta, infatti, per tutta la durata dell’evento il prato dell’ovale ospiterà una monoposto di Formula 1, la AMR24 del Team Aston Martin Aramco Formula Uno. Infine, per aggiungere ulteriore potenza da brivido allo spettacolare evento, Aston Martin esporrà anche la prima Super Tourer al mondo, la DB12. Nel programma sportivo di Piazza di Siena, le vetture faranno da sfondo all'Aston Martin Cup, che si svolgerà venerdì 24 maggio 2024. Marco Mattiacci, Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin, ha dichiarato: "Aston Martin ha nel suo DNA le prestazioni dei cavalli di razza, quindi siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Piazza di Siena. Il proseguimento della partnership è in linea con la nostra visione di abbinare Aston Martin ad alcuni dei più prestigiosi eventi equestri internazionali, come gare di salto ad ostacoli in Europa e negli Stati Uniti, oltre ad alcuni dei più storici festival di corse di cavalli della Gran Bretagna. Sono sicuro che gli ospiti più esigenti di questo speciale evento a Roma si innamoreranno delle nuove DBX707 e Vantage, che si ispirano alla tradizione di modelli iconici Aston Martin e che offrono entrambe una potenza da brivido". "Dall'apice del motorsport, diamo anche il benvenuto all'AMR24 dell'Aston Martin Aramco Formula One Team nel nostro portfolio di presentazioni. Non c'è occasione migliore per vedere le capacità in termini di prestazioni unite al meglio del design e dell'ingegneria delle auto da strada e da corsa di Aston Martin". Aston Martin si è affermata nel 2023 come 'Official High Performance Partner' della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rafforzando il suo impegno verso la passione sportiva e le prestazioni di lusso. Più di recente, Aston Martin ha collaborato con il Jockey Club in Gran Bretagna, sponsorizzando la Aston Martin Dash, la corsa in piano di 5 km più veloce del mondo che si terrà a Epsom Downs a giugno. - (PRIMAPRESS)