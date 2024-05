Asi MotoShow: bagno di folla per il 15 volte campione iridato Giacomo Agostini sul circuito di Varano de’ Melegari

(PRIMAPRESS) - PARMA - La seconda e penultima giornata della 21ª edizione dell'ASI MotoShow a Varano de' Melegari (Parma) ha fatto ancora il pieno di visitatori non solo attirati dal più grande "museo circolante all'aperto" delle moto prodotte nel mondo da inizio del secolo scorso ma per la presenza di campioni che hanno fatto la storia del motociclismo negli ultimi 60 anni. "Vedere tantissimo pubblico ad una vera festa della moto, in tutte le sue declinazioni è la testimonianza di quanta passione c'è in questo mondo." Così ha commentato Giacomo Agostini che per l'occasione è tornato ad indossare la tuta di pelle: "È sempre un piacere incontrare chi ancora ti vuole bene, che ti ha ammirato e che ha dei bei ricordi. Tutti i record, anche i miei quindici titoli mondiali, sono fatti per essere battuti ma... per il momento sono ancora miei e me li godo anche in queste occasioni, almeno finché qualcuno non ne conquisterà di più!" - (PRIMAPRESS)