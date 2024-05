Motor Valley Fest: in concorso dalla Alfa Romeo 2500 SS Pininfarina alla Maserati Opac

(PRIMAPRESS) - MODENA - Bandiera a scacchi sventoli sull’edizione 2024 del Motor Valley Fest, quella di domani 5 maggio, si preannuncia una giornata ricca di emozioni, tra sfilate, parate e raduni di vetture iconiche, esposizioni e appuntamenti da non perdere che faranno da richiamo per i tanti cultori delle due e quattro ruote che in questi giorni stanno affollando le vie e le piazze di Modena. Dopo la prima tappa di sabato 4 maggio tra luoghi iconici come il Museo Ferrari di Maranello, la Casa Museo Luciano Pavarotti e la Reggia Ducale Estense di Sassuolo, è previsto l’arrivo a Modena in Piazza Roma alle ore

15.30 degli equipaggi della 24^ edizione del Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme per auto storiche di alta gamma. Le vetture partiranno alle ore 10:00 da Salvarola Terme per arrivare in città, di fronte al Palazzo

Ducale, dove si terranno le premiazioni per classi e proclamazione “Best of Show”.

Tra le 66 automobili in concorso, ci sono gioielli unici come l'Alfa Romeo 2500 SS Cabriolet Pininfarina (1950), la Lancia Aurelia B24S Spider America (1955), la Ferrari 275 GTB (1965), la Ferrari 275 GTB/4 (1967), la Ferrari 275 GTS (1965), la Maserati 200S (1956), la Maserati Ghibli Spider (1967) e la Maserati Spider OPAC (esemplare unico del 1992). Fuori concorso la mitica Ferrari Roma.