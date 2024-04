Auto Moto Turin Show: oggi l'apertura al Lingotto. Tra gli ospiti l'attore Luis Da Silva di Fast&Furious

Luis Da Silva Fast&Furious

(PRIMAPRESS) - TORINO - Si apre oggi 19 aprile a Lingotto Fiere di Torino, l'Auto Moto Turin Show negli spazi dell’ex stabilimento Fiat e all’interno dell’Oval infatti si incontrano auto classiche e new car, supercar e auto preparate da tuners, moto e youngtimer, vetture che oggi sempre di più coinvolgono e appassionano le nuove generazioni. non solo esposizione e mercato: durante l’evento si alternano anche momenti di entertainment e pura adrenalina, con gare ed esibizioni in pista, e momenti di approfondimento e formazione con conferenze moderate da esperti del settore.

Tra gli ospiti attesi l'attore Luis da Silva, che ha interpretato Diogo in Fast X (2023) e Fast & Furious 5 (2011). L’attore partecipa a tutti gli show adrenalinici di No Limit Solutions.

ASI è presente con un grande spazio al centro del Padiglione 3 dedicato alla storia dell’auto, con 17 modelli provenienti dalle collezioni dei Club Federati del Piemonte e della Valle d’Aosta: dalla “torinesissima” Temperino CS del 1913 alla leggendaria Lancia Delta Integrale del 1992, passando per le Fiat più rappresentative dalle origini agli anni ’30 (Tipo 1 del 1909, Tipo 0 del 1922, 507 del 1927, 508 Sport del 1934), poi le Ferrari firmate Pininfarina in ricordo della recente e triste scomparsa di Paolo Pininfarina, per finire con una contaminazione d’Oltreoceano grazie all’imponente Packard B Roadster del 1939. “Siamo molto felici che una città come Torino torni a credere nel settore automotive – è il commento di Alberto Scuro, Presidente Automotoclub Storico Italiano – e soprattutto sulla grande passione che anima espositori, partecipanti e visitatori di eventi come il nuovo Auto Moto Turin Show. Il Lingotto si conferma una location significativa e suggestiva, dove la storia dei motori è davvero di casa. Per questo abbiamo deciso di aderire con entusiasmo alla prima edizione della kermesse. ASI, ente di riferimento nazionale per il settore del motorismo storico, sarà rappresentata dai propri club federati, veri custodi della cultura e dei veicoli più prestigiosi, che saranno esposti all’Auto Moto Turin Show in un grande spazio dedicato”. - (PRIMAPRESS)