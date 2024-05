E1 offshore boat elettrici: Leonardo Del Vecchio Jr. e Will Smith in team per le Series World Championship

(PRIMAPRESS) - MILANO - Leonardo Maria Del Vecchio e Will Smith entrano nel mondo delle gare estreme dell'E1 Series World Championship: il primo e unico campionato mondiale di motoscafi elettrici da corsa. Del Vecchio ha fondato un team personale - Team Westbrook Racing - insieme all'attore, musicista e produttore cinematografico, Will Smith, ai co-fondatori di Westbrook Ko Yada e Miguel Melendez, all'investitore monegasco Alshair Fiyaz e all'imprenditore nautico Tommaso Chiabra.

La E1 Series nasce dall’esperienza della Formula 1 elettrica per portare anche sull’acqua la passione delle competizioni e l’impegno nello sviluppo delle tecnologie sostenibili. Per farlo, la E1 Series ha creato un tipo di motoscafo che prima non esisteva. Le Racebird nascono “sostenibili by design” e superano i 50 nodi, una velocità estrema in acqua. A rendere ancora più appassionanti le gare è il fatto che gli equipaggi gareggiano ad armi pari utilizzando lo stesso modello di imbarcazione.

Il Campionato è iniziato a Jeddah, in Arabia Saudita e continua a Venezia (12 maggio) dove il Team Westbrook Racing farà il suo debutto. Le gare successive si terranno a Puerto Banús, Marbella (2 giugno), Ginevra (30 giugno), Principato di Monaco (27 luglio), Rotterdam (8 settembre) e Hong Kong (10 novembre).

Per Leonardo Maria Del Vecchio non è il primo investimento in ambito green. Il Family Office LMDV Capital si è recentemente distinto per i forti investimenti - ad esempio nel campione del packaging Made in italy IMA Group - mirati allo sviluppo di nuove tecniche sostenibili nella lavorazione dei materiali. - (PRIMAPRESS)