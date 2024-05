Ferrari: il nuovo look delle vetture di Leclerc e Sainz con richiami d’azzurro del passato in vista di Miami

(PRIMAPRESS) - MODENA - La Scuderia di Maranello ha svelato la livrea speciale con cui la Ferrari SF-24 correrà in Florida. Le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno un'aspetto del tutto speciale in vista di Miami. Questa livrea speciale presenta infatti dettagli di colore azzurro sugli alettoni, sulla cabina dell'abitacolo e sulle ruote. Inoltre, Ferrari si presenterà al weekend di Miami con un'altra importante novità: l'ingresso di HP come nuovo title partner. Questa collaborazione non riguarderà solo la Formula 1, ma anche la Ferrari Driver Academy e il team di Esports. La livrea speciale azzurra invece, richiama le tonalità dell'Azzurro La Plata e dell'Azzurro Dino.





