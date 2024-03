Moto Gp: il grande ritorno del brand di abbigliamento Gas nei paddok con Prima Pramac Racing Team

(PRIMAPRESS) - MILANO – I vecchi amori non si dimenticano mai specie se una storia è durata per oltre venti anni come nel caso di Gas, il brand italiano sui mercati internazionali per il settore dell'abbigliamento, che ha annunciato il ritorno in MotoGP. Il brand, legato al motociclismo da una storia ventennale, dopo quattro anni di stop, rientra in modo importante sostenendo il team Ducati Prima Pramac Racing. Con l’occasione GAS lancia anche il nuovo marchio "Gas Sport” per consolidare e rafforzare il legame con il mondo dello sport, a cui il marchio è sempre stato profondamente legato.

Dunque, l'iconico brand denim fa il suo ritorno nel mondo della MotoGP supportando Prima Pramac Racing nel lancio di un nuovo look per la squadra, vincitrice del Campionato del Mondo per Team, prima volta nella storia per un Team Indipendente. Gas ha lavorato intensamente per ridisegnare completamente l'immagine e l'abbigliamento del team: il risultato è una collezione teamwear per le competizioni, dall’alto contenuto tecnico, molto performante e con una grande attenzione alla scelta dei materiali, e una collezione travel-line urban, versatile e fashion, che abbraccia le tendenze del momento con volumi più “relaxed”. Questo rinnovamento dell'immagine del team coinvolgerà meccanici, ingegneri, assistant, altri membri della crew e ovviamente anche i piloti, trasformando radicalmente l'aspetto della squadra. La firma di Gregoria Carmagnini è riconoscibile per l’attenzione quasi ossessiva per i dettagli e il rigore estetico, aspetti che contraddistinguono lo stile della Direttrice Creativa che ha inserito la moda, la donna, l’eleganza e la semplicità come punti cardinali del restyling di GAS. La collaborazione tra GAS e Prima Pramac Racing Team è stata presentata ufficialmente il 28 Febbraio in Bahrain alla vigilia del Gran Premio di Formula 1. L’evento è stato l’occasione per svelare la livrea delle moto per la stagione 2024 e l’immagine e l’abbigliamento del team, a firma GAS. La partnership è stata frutto del dialogo tra Rino Castiglione, President & CEO di Gas, e Paolo Campinoti, Team Principal di Prima Pramac Racing, entrambi presenti all’evento. Una partnership fortemente voluta da entrambe le parti. Il Presidente di GAS, Rino Castiglione, festeggiando il rientro in MotoGP sottolinea: “GAS, con il rilancio del brand e la nuova direzione creativa che sta già ottenendo grande successo, lancia anche il progetto GAS SPORT che vede nella partnership con Prima Pramac Racing il primo importante passo. Seguirà una capsule molto ricercata e altre novità dedicate al mondo dello sport in generale, mondo che per GAS è sempre stato molto importante”. - (PRIMAPRESS)