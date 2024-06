Moto Gp Mugello: Pecco Bagnaia vince davanti a Enea Bastianini e Jorge Martin

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Pecco Bagnaia vince il GP Italia di MotoGP 2024 sul circuito del Mugello. Sul podio salgono Enea Bastianini secondo e Jorge Martin terzo. Il piemontese della Ducati domina la gara fin dall'inizio grazie ad una straordinaria rimonta in partenza e una corsa condotta poi davanti senza sbavature, mentre alle sue spalle il rivale per il Mondiale Jorge Martin ha perso la seconda posizione all'ultimo giro in favore dell'altro alfiere del team ufficiale Ducati Enea Bastianini che ha dunque regalato una doppietta nel gran premio di casa alla compagine di Borgo Panigale.

- (PRIMAPRESS)