Moto Gp, Pecco Bagnaia trionfa ad Assen nei Paesi Bassi, davanti a Martin e Bastianini

(PRIMAPRESS) - PAESI BASSI - Al MotoGp di Assen, nei Paesi Bassi, trionfa Pecco Bagnaia con una gara condotta tutta in testa. Bagnaia vince dopo aver fatto sua la gara Sprint. Staccato di quasi 4" il leader iridato Jorge Martin, partito dal 5° stallo, che vede ridurre il suo vantaggio in classifica a 10 punti sul campione del mondo. Così l'ottava prova del Mondiale, che vede sul podio anche Enea Bastianini. Per Pecco, terza vittoria di fila in Olanda Di Giannantonio macchia una splendida gara con un errore che gli costa il 4° posto. Lo precede Marc Marquez, mentre Vinales viene retrocesso al 6° posto. - (PRIMAPRESS)