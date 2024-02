L’Isotta Fraschini Tipe 6 LMH correrà nel campionato FIA 2024 delle elettriche con l’italo-canadese Antonio Serravalle

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Il pilota italo-canadese Antonio Serravalle, gestito da Remstar Management, gareggerà nel FIA WEC 2024 per l'Isotta Fraschini Duqueine; una squadra nata dall'unione tra la storica casa automobilistica italiana e un colosso francese dell'industria e del motorsport. Isotta Fraschini, che ha progettato l'ipercar del team, fornirà supporto tecnico e abilità a Duqueine, che gareggerà per la vittoria in pista.

Il 21enne Serravalle, che ha già partecipato ai campionati LMP3, Indy Lights, F3 Americas e Indy Pro 2000, correrà a bordo della promettente Tipo 6 LMH Competizione.

Il team Isotta Fraschini Duqueine sta mettendo a punto i motori in vista della prima tappa in Qatar del Campionato Mondiale Endurance e per la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. L'auto ha un motore elettrico anteriore con una potenza di 200 kW e un motore posteriore V6 3.0L Single Turbo con una potenza di oltre 700 cavalli.



“L’ultimo mese è stato incredibilmente impegnativo per Duqueine Engineering e Isotta Fraschini nel dare vita a questo progetto. Abbiamo lavorato tutti duramente per trovare un buon compromesso tra piloti esperti e future stelle delle corse. Con Antonio Serravalle al volante della Tipo 6, un veicolo LMH messo a punto e sviluppato da Isotta Fraschini e Michelotto, possiamo realizzare e scrivere una storia straordinaria. Sono davvero felice di far parte di questa nuova era di resistenza. Il primo capitolo inizierà in Qatar”, afferma Max Favard, team manager.



“Mi sento incredibilmente onorato di competere al fianco di rinomati marchi automobilistici come Isotta Fraschini e Michelotto Engineering, entrambi con la loro ricca storia. Far parte della prestigiosa serie di corse WEC, in particolare nella categoria hyper car LMH di alto livello, è davvero surreale. Estendo la mia gratitudine a Duqueine e Remstar Management per aver creduto in me e avermi offerto questa straordinaria opportunità”, dichiara Antonio Serravalle. - (PRIMAPRESS)