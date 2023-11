Tregua MO: oggi il rilascio di 13 ostaggi detenuti da Hamas. Anche cittadini USA

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sono 13 gli ostaggi nella lista inviata da Hamas al premier israeliano, Netanyahu, che verranno liberati oggi nella terza giornata di tregua. Secondo il Qatar, è previsto il rilascio di 13 donne e bimbi e di 7 stranieri. Hamas non avrebbe separato nuclei familiari come accaduto ieri che ha liberato una bimba senza la mamma. La maggior parte di coloro che saranno rilasciati provengono dalla stessa comunità. E' previsto inoltre che tra le persone che verranno liberate vi siano per la prima volta anche cittadini Usa. La tregua continua a svilupparsi sul filo del rasoio perchè nella notte l'uccisione di sei palestinesi in Cisgiordania ha creato altre tensioni.

Nel frattempo continuano ad entrare nella Striscia di Gaza, devastata da 7 settimane in bombardamenti intensi,centinaia di camion con aiuti umanitari. - (PRIMAPRESS)