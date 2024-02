MediOriente: quinto viaggio di mediazione del Segretario di Stato Usa Blinken tra Arabia, Giordania e Israele

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Inizia oggi una nuova missione del Segretario di Stato USA, Anthony Blinken per tentare di garantire un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani e favorire l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. È una ulteriore spinta alla mediazione che si stava ricucendo dall'incontro avvenuto la settimana scorsa a Parigi anche con rappresentanti degli Stati arabi. E' il quinto viaggio nell'area dall'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas in Israele dando inizio a questo lungo conflitto che ha generato scontri anche in Cisgiordania, Siria, Pakistan e Yemen. Blinken farà tappa in Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Israele e Cisgiordania. La sua missione, come anticipato da fonti del DipRtimento Usa, finirà mercoledì. Su X,Blinken ha detto di voler "continuare a lavorare con i partner per raggiungere una pace durevole nella regione,che garantisca sicurezza a israeliani e palestinesi". - (PRIMAPRESS)