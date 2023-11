Gaza: attesa per una nuova tregua di 48 ore. È allarme sociale per il funzionamento degli ospedali

(PRIMAPRESS) - GAZA - È allarme sociale per il funzionamento del sistema sanitario a Gaza dove gli ospedali ormai in ginocchio non sono più in grado di fornire assistenza e potrebbero morire più persone a causa di malattie che a causa dei bombardamenti. Ad affermarlo è l’OMS con una nota di questa mattina. Il mediatore Qatar sostiene che Israele e Hamas nelle prossime ore potrebbero sospendere nuovamente i combattimenti per altre 48 ore. Trentatré palestinesi sono stati liberati dalle carceri israeliane nel quarto scambio, mentre la Croce Rossa afferma di aver facilitato il rilascio e il trasferimento degli 11 prigionieri israeliani consegnati ieri. Intanto con la ripresa dei bombardamenti sono rimasti uccisi due palestinesi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata. - (PRIMAPRESS)