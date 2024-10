Audizione Stellantis: si alla Fiat 500 ibrida e smentita la vendita Maserati. Gusmeroli: “Investire in gas naturali e bio-fuels”

(PRIMAPRESS) - ROMA - I risultati dall'attesa audizione di ieri del CEO di Stellantis, Carlos Tavares dinanzi alla X Commissione Attività produttive della Camera e alla IX Commissione Industria del Senato, riunite nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, sono sopratutto legati a qualche informazione in più rispetto a quanto la company dell'automotive aveva dichiarato nelle scorse settimane. Tavares, invitato dal presidente della X Commissione della Camera, Alberto Gusmeroli a tracciare un quadro sulle mosse future dell'azienda circa la produzione in Italia, a risposto alla raffica di domande arrivate da deputati e senatori ribadendo le conseguenze della trasformazione dei mercati e della transizione. Ma qualche buona notizia è trapelata dall'audizione come l'arrivo della Fiat 500 Ibrida più vicina ad un mercato reale rispetto all'elettrico ancora disseminati da un percorso ad ostacoli per costi alti ed infrastrutture. La vettura che era stata preventivata per il 2026 invece arriverà già sul mercato nel 2025. Altra notizia emersa dall'audizione è la secca smentita della vendita del brand Maserati: "Non ne abbiamo nessuna intenzione". Ha detto Tavares.

Da segnalare, invece, nel discorso di apertura tenuto da Gusmeroli, l'accento fatto alla necessità di far tornare a crescere "le produzioni di veicoli alimentati a gas naturali e, investendo - alla luce di possibili scenari diversi a livello normativo europeo - in tecnologie alternative come i bio-fuels e gli e-fuels, in gradi di diversificare il percorso di decarbonizzazione, garantendo adeguati volumi produttivi e livelli occupazionali". Ha concluso Gusmeroli.



