Auto Moto Turin Show: dal 4 al 6 Aprile il ritorno al Lingotto e all’Oval per lo spettacolo dei Taxi Drift

TORINO - Auto Moto Turin Show tornerà dal 4 al 6 aprile 2025 al Lingotto Fiere e Oval, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori, ma non solo. Organizzata da GL events Italia, oltre a ospitare, all'interno dell'Oval, il più grande evento indoor tuning d'Italia in collaborazione con ETT – Expo Tuning Torino, la manifestazione si distingue per le esperienze adrenaliniche nelle aree esterne, tra esibizioni acrobatiche e drifting spettacolari. Ma quest'anno AMTS si supera ancora e offre la possibilità di salire a bordo di una vera auto da competizione con il Taxi Drift.

«AMTS 2025 è più di una fiera, è un'esperienza immersiva nel mondo dell'auto e della moto, punto di incontro per aziende, esperti, appassionati e professionisti – dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. Torino ha una tradizione motoristica di prestigio e con AMTS vogliamo rendere omaggio a questa eredità, creando un evento che coniuga spettacolo, innovazione e passione».