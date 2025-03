Ducati: XDiavel V4, il nuovo concetto di cruiser performante che manda in pensione il bicilindrico 1260

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il segmento delle cruiser ad alte prestazioni si arricchisce con la nuova Ducati XDiavel V4, una moto che unisce lo spirito sportivo di Borgo Panigale alla filosofia delle cruiser e rivoluziona il modello precedente introducendo ovviamente il nuovo motore V4 e innovazioni significative sia sul piano estetico che ciclistico e elettronico, mandando in pensione il glorioso bicilindrico 1260.

L'estetica della XDiavel V4 viene totalmente reinventata rispetto al modello precedente. Il serbatoio è imponente e il posteriore è valorizzato dal forcellone monobraccio in alluminio, che esalta il cerchio posteriore con pneumatico da 240/45. L’impianto di illuminazione full-LED con DRL a doppia C e il sistema di indicatori di direzione dinamici sottolineano il carattere high-tech e prendono le distanze dalla serie Diavel V4, più turistica anche nello stile.

Il cuore della XDiavel V4 è il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, capace di erogare 168 CV e 12,8 kgm di coppia. L'adozione dell'albero motore controrotante tipica di questo motore migliora l'agilità riducendo l'effetto giroscopico. Il sistema di deattivazione estesa dei cilindri posteriori consente al motore di funzionare come un bicilindrico a bassi giri, migliorando efficienza e consumi. L'ordine di scoppio Twin Pulse, invece, garantisce un'erogazione corposa e progressiva, mentre l'impianto di scarico a quattro uscite promette un sound di carattere, degno dell'estetica da power cruiser.