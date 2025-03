Immatricolazioni due ruote in calo a Febbraio: -28,25% per le moto e -12,13% per gli scooter

(PRIMAPRESS) - MILANO. – “Siamo di fronte a un prevedibile ‘effetto fine serie’ dettato dall’entrata in vigore a inizio anno dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione. Così il presidente di Confindustria ANCMA Mariano Roman, commentando i dati sulle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto a febbraio diffusi in serata dall’associazione, che hanno fatto segnare un complessivo -20,8% sullo stesso mese dell’anno precedente. IL MERCATO DI FEBBRAIO – Entrando nel vivo dei numeri, emerge quindi che la fine serie Euro 5 continua a fare sentire i suoi effetti sul mercato 2025: a febbraio la flessione si attesta infatti al -20,87%, pari a 22.485 veicoli messi in strada. Tra i veicoli targati, le moto risentono dal calo più significativo con una perdita di 28,25 punti percentuali e 9.507 unità immatricolate; più contenuta la flessione degli scooter (-12,13%) e 12.240 mezzi targati. Chiudono i ciclomotori, che perdono il 40,34% e mettono in strada 738 mezzi. - (PRIMAPRESS)