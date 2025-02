Automotive: dalla crisi del settore all’audizione di Elkan e alle frontiere dei bio-carburanti in un convegno a Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La crisi dell’automotive in Piemonte al centro della giornata odierna del Consiglio regionale a Torino. “Torino torni a essere testa e braccia di Stellantis - ha detto il presidente del Consiglio, Davide Nicco - riportando una maggiore produzione con le nuove autovetture. È una questione di cruciale importanza, Torino è stata per oltre un secolo il cuore pulsante dell'industria automobilistica italiana, un centro di eccellenza che ha saputo coniugare innovazione, competenza e passione, un patrimonio che non può essere disperso”. La vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro, Elena Chiorino, ha annunciato una nuova misura di welfare: “Con il Fondo Formazione Occupazione, il nostro obiettivo non è la semplice assistenza, ma garantire formazione, dignità e futuro a chi oggi si trova in difficoltà in tutti i settori, non solo nell'automotive. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro attraverso il Programma GOL per finanziare il Fondo, una misura innovativa e unica in Italia che prevede un'integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà e la possibilità di accedere a percorsi di riqualificazione con un'indennità di partecipazione fino a 600 ore nel primo ciclo. L’erogazione dell’indennità avverrà direttamente tramite INPS, semplificando l’accesso alle risorse e garantendo rapidità nell'attuazione della misura”. "Noi dobbiamo andare avanti al netto di Stellantis - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - abbiamo fiducia di ciò che succederà dal 2025 e dal 2026 in poi, ma Torino è la storia dell'auto e gli imprenditori e le imprese meritano un futuro con Stellantis ma anche senza. Sono tanti i produttori che che possono prendere spunto dalle nostre imprese, dobbiamo ridare brio e vivacità al comparto e mettere in condizione le nostre aziende di lavorare a livello globale. Per questo abbiamo fondato Vehicle Valley, che può mettere in connessione tutte le competenze del settore, dare visibilità e fare la differenza”. Per Gabriele Fava, presidente di Inps "Il progetto di integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione attraverso un'indennità di partecipazione ai corsi di formazione che sarà erogata dall'Inps, segna un passo avanti significativo nelle politiche attive del lavoro”. Il capo di gabinetto del ministro del Lavoro, Mauro Nori, ha spiegato che “attualmente Stellantis sta rispettando gli impegni assunti con il Governo, che a sua volta sta mettendo in sicurezza le aziende del territorio. Maggiori dettagli che potrebbero arrivare dall’audizione del ceo di Stellantis John Elkan, in Commissione attività produttive della Camera fissato per il 19 marzo prossimo dal Presidente Alberto Gusmeroli (Lega) che al convegno di oggi a Torino ha dichiarato: “la transizione ecologica deve essere sostenibile economicamente e anche socialmente. Le multe che rischiano le imprese costruttrici hanno creato un’ulteriore crisi del settore. Bene che il govenro si sia attivato presso la Commissione Europea per un approccio meno ideologico. Non esiste solo l’elettrico serve un mix che utilizzi ad esempio i bio-carburanti, carburanti sintetici e idrogeno, campi in cui l’Italia è all’avanguardia”. Il prossimo 19 febbraio sempre alla Camera si terrà la presentazione dei dati emersi dai test effettuati in laboratorio dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) su una Lancia Stratos d’epoca utilizzando bio-fuel per verificarne le prestazioni e le riduzioni di CO2. - (PRIMAPRESS)