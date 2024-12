Audizione Stellantis: la richiesta di Gusmeroli dovrà attendere le mosse di Elkan dopo il crollo in borsa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La richiesta del Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, che alla notizia delle dimissioni del ceo di Stellantis aveva reiterato la richiesta di un'audizione della casa automobilistica per capire le intenzioni circa il futuro degli stabilimenti in Italia, rischia di rimanere ancora sospesa. Il crollo in borsa del titolo Stellantis (-6,3%)dopo l'uscita di Tavares e l'eventualità di dover liquidare l'ex top manager con una buona uscita di oltre 100 milioni di euro, però al momento sono le priorità di John Elkan che dovrà risolvere la questione successione di Tavares e tentare di ricucire lo stato di sfiducia che sta attraversando tutto il gruppo automotive. - (PRIMAPRESS)