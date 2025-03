Bollette energia: Gusmeroli scrive all’ANCI per istituire gli sportelli d’aiuto ai cittadini con i fondi del PNRR

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’apertura ad Arona, la cittadina sul Lago Maggiore, del primo sportello in Italia di “Aiuto a risparmiare sulla bolletta della luce per persone vulnerabili” - grazie all’iniziativa del Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera e sindaco del comune novarese, Alberto Gusmeroli - parte l’invito rivolto all’ANCI per replicare lo stesso modello di servizio ai cittadini in altri Comuni d’Italia. “Sono oltre 11,,5 milioni i cittadini in Italia che si trovano in una situazione di disagio economico per effetto del passaggio al mercato libero dell’energia - ha spiegato Gusmeroli - Ed è per questo che ho inviato una lettera al presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, per considerare la possibilità di aprire sportelli di aiuto pratico nei comuni per indirizzare i cittadini a scegliere la condizione contrattuale di maggiore risparmio”.

Lo sportello di fatto, applica un emendamento della Lega, con Gusmeroli primo firmatario, inserito nel decreto concorrenza finalizzato al risparmio sulle bollette dell’energia. Gli operatori dello sportello di “aiuto” ad Arona sono retribuiti con un progetto di fondi del PNRR rendendo virtuoso il meccanismo dell’uso dei fondi europei. - (PRIMAPRESS)