Elettricità: ritorno mercato tutelato. Gusmeroli (Lega): "Sollecitata ARERA per procedure semplici"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mercato libero dell'energia e del gas non piace agli italiani e sopratutto non piace a chi ha meno dimestichezza nel destreggiarsi trsa le calusole delle offerte e dei prezzi del mercato libero. Sono sempre di più le associazioni di consumatori ed anziani che sollevano la questione in vista delle scadenze di giugno. Alberto Gusmeroli, il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, che nelle settimane scorse era stato con il fiato sul collo dell'ARERA, questa mattina è tornato all'attacco per sollecitare nuovamente il Presidente dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, Stefano Besseghini affinche si attivino subito procedure semplici per consentire ai cittadini che vogliono tornare dal mercato libero a quello tutelato entro il 30 giugno 2024 per poi poter confluire dal primo luglio nel mercato a tutele graduali.

"Ho ribadito la necessità - ha detto Gusmeroli - che ARERA predisponga un modello unico valido per tutta Italia e per tutti gli operatori, da pubblicare sul sito dell'Autorità in modo chiaro e trasparente anche con una ricerca per Comune. E nel fare questo deve esserci una adeguata campagna di informazione perchè in questi mesi buona parte di consumatori è già rimasto scottato dalle complicazioni incontrate finora. Il rischio è che non tornerà a volersi informare se non sollecitato con una campagna semplice e convincente".

Al termine dell'incontro in Commissione, il presidente Besseghini ha anticipato che entro pochi giorni verrà aggiornata la homepage di ARERA per fornire un corretta informazione per transitare dal mercato libero a quello tutelato con maggiore faciltà. - (PRIMAPRESS)