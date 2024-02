Aston Martin: il colore Racing Green della Formula Uno amato dagli appassionati del brand

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - Gli appassionati del brand Aston Martin si rivelano conservatori nella scelta del colore della loro auto. L'iconico Racing Green di Aston Martin è risultato il colore più popolare tra gli acquirenti di auto nuove. Ma a spingere la scelta è anche la presenza dell'inglese di Gaydon nello spettacolare mondo della Formula Uno e quel colore che distingue la livrea Aston Martin non può non contribuire a motivare la scelta del colore.

I dati di vendita rivelano che quasi un quarto (24%) dei clienti Aston Martin al momento dell’acquisto sceglie una delle nove esclusive tonalità di verde del marchio, con il colore ufficiale Aston Martin Racing Green ora al primo posto, davanti ai colori Xenon Grey e Magnetic Silver.

La colorway Aston Martin Racing Green è stata introdotta dal marchio per celebrare il suo ritorno ai massimi livelli del motorsport nel 2021 e ha riscosso un immediato successo tra i clienti. Nei 12 mesi successivi al ritorno di Aston Martin in Formula 1, il Racing Green è stato scelto per circa il 7% degli ordini di nuove auto e la tendenza è aumentata costantemente di anno in anno, raggiungendo il 12%, quasi il doppio rispetto alla seconda opzione più popolare, lo Xenon Grey (6,8%). Il primo podio di Fernando Alonso con il Team Aston Martin Aramco Formula One, all'apertura della stagione dello scorso anno in Bahrain, ha fatto registrare un aumento del 29% del traffico sul sito web, mentre l'ottimo inizio della stagione 2023 del team ha favorito un'impennata degli ordini delle le auto sportive Aston Martin in Racing Green nell'aprile 2023. "Aston Martin è nata per le corse e, a distanza di 111 anni, è giusto che questo marchio iconico si gareggi ai vertici del motorsport, rafforzando la nostra reputazione di brand ultra-lusso ad alte prestazioni e coinvolgendo una comunità di appassionati. La nostra presenza sulla griglia di partenza ha spinto il marchio alla ribalta sulla scena mondiale, ma ha anche scatenato l'immaginazione di clienti storici o nuovi che stanno richiedendo più auto in verde che mai. Così come James Bond ha reso la tonalità Silver Birch sinonimo della DB5 e del marchio in generale, a 60 anni di distanza, il successo di Aston Martin in pista sta mettendo l'Aston Martin Racing Green in cima alle priorità dei clienti", ha dichiarato Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer di Aston Martin. Grazie al colore della livrea principale di Aston Martin in F1 e alla rinnovata identità del marchio, la domanda di diverse tonalità di verde è aumentata in tutta la gamma di prodotti. Aston Martin estende ora la sua gamma di colori principali a nove varianti di verde, rispetto alle quattro offerte all'inizio del 2021, prima del ritorno del marchio in F1®. Per i clienti più esigenti che desiderano una tavolozza di colori più esclusiva, la divisione su misura Q by Aston Martin offre ai clienti 30 tonalità di verde uniche, oltre a fornire la possibilità di abbinamento a campioni per coloro che desiderano qualcosa di completamente esclusivo. Sostenuta dal successo del team Aston Martin Aramco Formula One® nel 2023, che haconquistato otto podi e 280 punti nel campionato, la F1® sta attirando una nuova categoria di clienti in Aston Martin. Il 72% degli acquirenti del modello Vantage F1® Edition, ispirato alle corse e lanciato nel 2021, non conosceva il marchio Aston Martin, mentre le ricerche di mercato indicano che l'88% degli acquirenti di auto di lusso interessati alla Formula 1® hanno maggiori probabilità di acquistare un'Aston Martin a causa del coinvolgimento del marchio in questo sport. Nel più grande mercato commerciale di Aston Martin, gli Stati Uniti, il 98% dei clienti ha inoltre dichiarato che l'associazione del marchio con la F1® rende le loro auto più emozionanti da guidare.