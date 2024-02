(PRIMAPRESS) - MODENA - Nuovo mondiale di Formula Uno, nuuova vettura e nuova livrea per Ferrari. È la Ferrari SF-24 svelata con un breve video. La nuova monoposto, con la riproposizione di una presenza di giallo al tradizionale rosso, è andata subito in pista a Fiorano per lo shakedown. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain. - (PRIMAPRESS)