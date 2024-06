Motori: la Gazzetta dello Sport lancia il format video “Guida con noi”. In questo numero le supercar Porsche e Aston Martin

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Gazzetta dello Sport dedica al mondo dei motori, il primo verticale in Italia, con oltre 3 milioni di utenti, lancia il nuovo format video “Guida con noi” tutto dedicato alle due e quattro ruote. “Guida con noi” è realizzato grazie alla competenza ed esperienza dei giornalisti di Gazzetta Motori. Si parlerà delle novità del settore automotive, sarà possibile scoprire i nuovi modelli di auto e moto ed ascoltare le interviste degli esperti, per offrire una panoramica completa del mercato. Gli argomenti della prima puntata saranno: le ultime novità sugli incentivi auto e moto, l’avventura al volante della nuova Volkswagen Tiguan e i brividi delle supercar da sogno Porsche e Aston Martin. Inoltre, uno speciale sui segreti di Luna Rossa per la prossima America’scup. Questo nuovo format è unico nel panorama media, in quanto sarà disponibile su tutte le piattaforme di comunicazione, con varianti appositamente studiate per i diversi target. Il programma andrà in onda ogni mese a partire dal 22 giugno, all’interno di “Like - tutto ciò che piace” in onda alle 12.50 su La7. La puntata sarà disponibile anche sul sito gazzetta.it e le repliche saranno trasmesse sul canale La7d. Inoltre, “Guida con noi” sarà distribuito anche attraverso i canali Tik Tok, Instagram e YouTube di Gazzetta Motori. Il format video unisce due utenti diversi; quello di Gazzetta Motori, attento agli aspetti più tecnici e tecnologici e lo spettatore di La7, amante del lifestyle e delle tendenze del settore automobilistico. Un’offerta integrata e completa in grado di raggiungere oltre 5 milioni di contatti netti. Grazie al programma “Guida con noi”, Gazzetta Motori amplia la propria offerta multi piattaforma che propone, oltre al sito gazzetta.it/motori, lo speciale approfondimento del giovedì su Gazzetta, quello del sabato su Sportweek e tutte le novità in tempo reale sui profili social Facebook, Instagram, Tik Tok e Youtube. Tante notizie, approfondimenti, recensioni e video che permettono agli appassionati di essere sempre aggiornati sulle tendenze e novità del settore. - (PRIMAPRESS)