Al MWC 2025 di Barcellona Xiaomi presenta la Serie 15 e le CTE italiane le soluzioni multimediali per la cultura

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Il MWC, il Mobile World Congress in corso alla Fira Gran Via di Barcellona fino al 6 marzo, entra nel vivo del confronto sulle novità del mercato. All’evento partecipano oltre 1800 espositori tra i principali attori dell’universo mobile affiancati da attori di primo piano come Meta, dagli operatori delle telco e dell’industria del silicio e da alcuni nomi noti del mondo automotive. Tra i grandi temi ovviamente anche quelli dell’intelligenza artificiale che rappresenta un mantra del MWC di quest’anno. Per conoscere le grandi innovazioni che caratterizzeranno il 2025 bisognerà attendere la giornata conclusiva dedicata agli annunci. “Quest'anno, MWC25 Barcellona ha ampliato le sue sessioni di thought leadership per esplorare l'intersezione tra tecnologia e sfide sociali, politiche ed economiche - hanno sottolineato gli organizzatori della rassegna internazionale - Si affronteranno le grandi questioni sulla sicurezza dei dati dopo i numerosi attacchi informatici determinatesi dai conflitti internazionali e sui nuovi assetti geopolitici”.

Una presenza importante, per respirare l’aria dei trend globali e di nuove soluzioni, è quella delle Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) volute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere l’implementazione del 5G e l'uso delle Tecnologie emergenti ed illustrarne le potenzialità, alcuni rappresentanti delle Case delle Tecnologie Emergenti saranno presenti nel padiglione Italia con l’obiettivo di far conoscere a livello internazionale il loro modello di business, esperienza unica e innovativa nel panorama europeo. In particolare, i partner, le startup e le PMI innovative del network delle CTE di Bologna, Pesaro, Campobasso, Cagliari, Genova, Napoli e Torino espongono all’interno del padiglione italiano dell’Italian Trade Agency, situato presso la hall 7 - stand 7D83, le sperimentazioni realizzate nel corso degli anni grazie al finanziamento del MIMIT. Lo spazio espositivo dedicato alle CTE mira, quindi, ad essere un presidio e luogo di incontro per promuovere l’innovazione tecnologica e il trasferimento di know-how e per far conoscere al pubblico specializzato le innovazioni realizzate.

Tra i progetti quelli di Pesaro CTE Square che ha messo in campo le soluzioni negli ambienti multimediali interattivi nel campo della cultura e il monitoraggio delle “Affluences” l’ottimizzazione del flusso di persone in spazi affollati in grandi eventi. Due iniziative frutto dell’esperienza maturata con Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024.

Nel campo della telefonia, nei giorni d’apertura del MWC ha già esordito la serie 15 di Xiaomi con un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel. - (PRIMAPRESS)