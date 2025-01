DeepSeek, la piattaforma cinese di IA bloccata dal Garante: garanzie insufficienti per la protezione dati

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'uso della piattaforma cinese DeepSeek di Intelligenza Artificiale non garantirebbe la protezione dei dati degli utililizzatori. Questa la motivazione per cui il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte di Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e di Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, le società cinesi che forniscono il servizio di chatbot DeepSeek. Il provvedimento, a tutela dei dati degli utenti italiani, fa seguito alla comunicazione delle due società il cui contenuto è stato ritenuto insufficiente, rende noto il Garante. - (PRIMAPRESS)