Ricerca: la Costellazione Centauro con uno studio di sonde dell’Università di Padova

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Team di ricerca dell’Università di Padova coordinato dal prof Paolo Villoresi, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo, ha recentemente pubblicato nella rivista «Physical Review Research», dell’American Physical Society, uno studio dove si propone un sistema di comunicazione che una sonda lanciata dalla terra può utilizzare per trasmettere le osservazioni svolte durante il passaggio intorno all’eso-pianeta Proxima Centauri B. Si tratta del sistema stellare più vicino al nostro, noto come alfa Centauri, ossia la stella principale della costellazione del Centauro, visibile nei cieli australi. Questo è un gruppo di tre stelle a circa 4,3 anni luce dal sole. In pratica, nello studio si indica come dimensionare il sistema ottico che invierà i messaggi luminosi con i dati, come realizzare effettivamente gli emettitori e, infine, con che protocollo trasmettere i dati considerando l’enorme distanza della sonda una volta raggiunto il pianeta, dalla terra. Questa distanza è di circa 40 milioni di miliardi di chilometri e rappresenta l’estremo dei sistemi di comunicazione finora considerati. - (PRIMAPRESS)