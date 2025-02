Start-Up e imprese digitali delle CTE italiane al salone della connettività MWC di Barcellona

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - La capitale catalana si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di MWC, uno dei più grandi saloni della connettività e delle telecomunicazioni alla Fiera della Gran Via dal 3 al 6 marzo prossimo. A fare la parte del leone la Francia con oltre 400 m² di spazio nel cuore della Hall 5.

"Il padiglione francese sta ancora una volta battendo i record, grazie al numero di espositori e alla diversità delle tecnologie esposte", afferma Thomas Levy, French Tech Pavilion Manager presso Business France. "Le aziende francesi che supportiamo quest'anno eccellono in una varietà di settori che vanno dalle infrastrutture di telecomunicazioni alle piattaforme di gioco, all'intelligenza artificiale, alle soluzioni mobili, alla sicurezza informatica... Ciò dimostra la ricchezza del nostro ecosistema di aziende tecnologiche".

Sul versante Italia è l’Italian Trade Agency che a Barcellona sarà presente con le startup del network CTE, le Case delle Tecnologie Emergenti, i centri di ricerca e sperimentazione che sostengono la creazione di startup e il trasferimento di knowhow alle piccole e medie imprese per una crescita digitale. Si tratta di una rete voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha messo in connessione imprese per la crescita in settori della cultura, del turismo, della sanità, della mobilità e dell’engagement.

Le CTE italiane presenti alla fiera spagnola saranno visibili su un catalogo “elettronico” a cui si potrà accedere tramite QR code dedicato. - (PRIMAPRESS)