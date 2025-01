Intelligenza Artificiale: la cinese ByteDance (TikTok) investirà 12mld di dollari nel 2025. La sfida con Trump

(PRIMAPRESS) - CINA - ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, prevede di investire oltre 12 mld di dollari nel 2025 in infrastrutture di intelligenza artificia- le, di cui 5,5 mld per i chip made in China di AI e 6,8 mld per la formazione di modelli di intelligenza artificiale all'estero. L'azienda, riporta il Financial Times, compra microprocessori da fornitori cinesi come Huawei e Cambricon e acquista i chip Nvidia sottoposti a controllo per l'esportazione per migliorare le sue capacità nell'Ia. L'investimento cinese è la sfida lanciata all'annuncio del presidente USA, Trump con il piano "Stargate", un poderoso intervento per accrescere le tecnologie di intelligenza artificiale. - (PRIMAPRESS)