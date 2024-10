Cernobbio, al ComoLake 2024 l’Intelligenza Artificiale al centro dei piani di Sicurezza e Sanità

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO (COMO) - L’intelligenza artificiale sempre più al centro dei grandi temi di sviluppo del Paese saranno anche i focus della seconda giornata di ComoLake2024 a Cernobbio. I campi di applicazione: dalla sicurezza alla sanità, dal mondo del lavoro, alle infrastrutture. I possibili ulteriori sviluppi, gli aspetti etici, le regole. Sono I temi affrontati dai numerosi relatori che si sono alternati sul palco o in video collegamento tra questi due esponenti del governo che, pur a distanza, hanno volute portare il loro contributo: Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e a poche ore di distanza, durante il focus sull’intelligenza artificiale tra tecnologie e perimetri di difesa è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nella giornata di oggi è previsto l'intervento di Paolo Lobetti Bodoni, Consulting Leader di EY Italia che ha anticipato: "L’intelligenza artificiale si sta affermando come un driver di trasformazione per il business delle imprese, permettendo alle aziende che investono nell’AI di diventare leader in un mercato in rapido cambiamento. Secondo lo studio EY European AI Barometer, gli ambiti su cui le aziende intendono concentrare gli investimenti nel corso del prossimo anno sono lo sviluppo di nuovi sistemi, formazione dei dipendenti e cyber security. Quando si parla di adozione dell’AI, infatti, bisogna tenere conto di un’implementazione responsabile della stessa, da perseguire attraverso sviluppo di talenti, trasparenza ed etica, sostenibilità energetica e collaborazione tra settore pubblico e privato". - (PRIMAPRESS)