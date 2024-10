Welfair 2024: le nuove tecnologie applicate alla medicina in mostra alla Fiera di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva a Fiera di Roma, dal 5 al 7 novembre prossimo, Welfair 2024, la rassegna di settore dedicata alle nuove tecnologie applicate alla medicina. Dall'ambulance I.A. del futuro alle nuove soluzioni per l’E-health, la Biochimica, la Telemedicina, l’Intelligenza Artificiale e la matematica avanzata applicate per rendere i servizi sanitari più efficienti, sostenibili e sempre più resilienti. Saranno queste alcune delle soluzioni innovative che verranno presentate in fiera. La visita al salone sarà possibile anche al pubblico ma solo registrandosi in anticipo.

Welfair 2024, come spiegano gli organizzatori, rappresenta il punto di incontro tra mondi in costante sviluppo che durante tutto il corso della Fiera potranno confrontarsi per disegnare la sanità del futuro, grazie alla contemporanea presenza di oltre 50 tra Società medico scientifiche, oltre 10 vertici dei Ministeri e Agenzie Nazionali e più di 50 Direttori delle Aziende Sanitarie. - (PRIMAPRESS)