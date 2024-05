Salute: cuore, alimentazione e sport per la XIV edizione di Tennis and Friends all’Arena del Foro Italico di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prevenzione della salute scende in campo con una volèe per la serie di appuntamenti del Tour 2024 della XIV Edizione di Tennis and Friends – Salute e Sport, presentato sul campo della Grande Stand Arena del Foro Italico, in collaborazione con Salute Lazio, Asl Roma 1 e Federazione Italiana Tennis e Padel. All’insegna di tre direttrici, cuore, alimentazione e sport, la manifestazione quest’anno affiancherà lo svolgimento degli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 19 maggio 2024.

Dopo la donazione del sangue ieri, insieme all’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e alla Croce Rossa Italiana, questa mattina, il personale sanitario della Asl Roma 1 ha offerto oltre 500 screening e raccolto numerose prenotazioni per le visite che saranno effettuate per tutta la durata degli Internazionali BNL d’Italia, negli ambulatori di dietologia, malattie metaboliche (diabete e colesterolemia), cardiologia, odontoiatria, neurologia (cefalee), oncologia, melanoma oculare e il Punto informativo Anziani Team di Comunità.

Nel frattempo, i personaggi dello spettacolo sono scesi in campo giocando con professionisti del grande tennis italiano. A giocare sono stati: Paolo Bonolis, Jasmine Paolini, numero 1 d’Italia e 13° al mondo, la numero 4 italiana, Martina Trevisan, Rosario Fiorello e il Davis man Fabio Fognini, mentre Al Bano intonava l’Inno di Italia, Max Giusti arbitrava il match con i consigli di Mara Venier.

“Il mio obiettivo a Tennis and Friends – Salute e Sport è sensibilizzare come ogni anno e mettere l'accento sulla parola prevenzione che per adesso rimane l'arma più efficace che abbiamo per combattere alcune malattie anche molto importanti”, afferma Fiorello.

“Come ogni anno sono a Tennis and Friends – Salute e Sport, pronto a partecipare a questa splendida iniziativa che si dilata a macchia d'olio in tutto il territorio nazionale, anche a Torino e Napoli, grazie alla collaborazione di tantissime persone. Un'occasione per tutti per provare a considerarsi ancora un po' meglio di come ci si sente. L'importante è che non diventi il Festival dell'ipocondriaco”, scherza Bonolis. “A me è capitato di essere fortunato, di fare prevenzione fortuita e mi ha cambiato, anzi m'ha salvato la vita. Quindi facciamolo tutti, prego”, commenta Max Giusti. A prendere la parola, numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni: Marco Mattei, capo di gabinetto del Ministro della Salute, Daniele Frongia, vice capo di gabinetto del ministero dello Sport e i Giovani, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute S.p.a., Simona Renata Baldassarre, assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della vita, Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda di Roma Capitale, Andrea Urbani, direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Giuseppe Quintavalle, medico e commissario straordinario della Asl Roma 1, Paolo Del Bene, presidente Associazione sportiva Luiss, Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, fondatore e presidente di Tennis and Friends – Salute e Sport, e Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis and Friends – Salute e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo. - (PRIMAPRESS)