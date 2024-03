Veglia di Pasqua: l’inizio questa sera (19,30) con Papa Francesco alla Basilica di S.Pietro

(PRIMAPRESS) - CITTÃ DEL VATICANO - Dopo l'assenza impeovvisa di ieri sera alla Via Crucis al Colosseo, Papa Francesco ha raccolto le forze per la Veglia Pasquale di questa notte. E' stata confermata dalla Sala Vaticana la presenza del Santo Padre alla Veglia pasquale in programma nella Basilica di San Pietro stasera alle 19.30. Ieri sera il Pontefice ha rinunciato a presenziare la via Crucis per preservare la salute,sia perché era affaticato dalle due ore di celebrazioni per la Passione del Signore nella Basilica, sia per evitare di esporsi al freddo e all'umidità durante la via Crucis. Domani il Papa è atteso alle 10 per la Messa in piazza San Pietro e alle 12 per la Benedizione Urbi et Orbi. - (PRIMAPRESS)