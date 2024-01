Salute: sarcomi, tumori confusi con lipomi. Un convegno di Sarknos sulle nuove tecnologie diagnostiche a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - I sarcomi dei tessuti molli sono tumori rari. In Europa, ogni anno vengono diagnosticati 4-5 casi ogni 100.000 persone, senza differenze rilevanti tra un Paese e l'altro. Il rischio di sviluppare un sarcoma dei tessuti molli nell'arco della vita si attesta intorno allo 0,15-0,50%. Percentuali minime che tuttavia generano nei pazienti e nei loro familiari un situazione complessa nella gestione della malattia. In effetti si tratta di di neoplasie rare che possono insorgere in qualsiasi parte del corpo e più delle volte confuse dai pazienti per lipomi. I più comuni sono quelli che riguardano i tessuti molli degli arti insorgendo nei muscoli, tendini, sinovie, tessuto adiposo e tessuti connettivi in genere.

Sabato 20 gennaio (9,30) l’Associazione Sarknos, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ha promosso presso l’Università capitolina, un convegno dedicato a questa patologia per confrontarsi sulle nuove tecnologie di diagnosi, cura e riabilitazione.

“Il Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica del Policlinico Campus Bio-Medico - come spiega Sergio Valeri, Referente dell’UOS di Chirurgia dei Sarcomi dei Tessuti Molli Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico - ha contribuito alla nascita dell’Associazione Sarknos, il cui obiettivo è creare una community di persone che hanno affrontato le difficoltà nel fronteggiare una patologia rara come quella del sarcoma e che vogliano mettere il loro vissuto e la loro esperienza al servizio della comunità e degli altri pazienti”. La giornata di studio e confronto, moderata dall’oncologo Valeri vedrà la partecipazione del Presidente della Fondazione Policlinico, Carlo Tosti, Bruno Vincenzi (UOS), Carlo Greco (Radioterapia Campus Bio-Medico), Irene Aprile (Don Gnocchi), Livia Quintiliani (Psicologia Campus Bio-Medico), Loredana Caracusi (Ass.Sociale Campus), Stefano Radicioni (V.Presidente Sarknos) e Rossana Alloni (Direttore UOC). - (PRIMAPRESS)