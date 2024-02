Pesaro: la Capitale italiana della cultura 2024 diventa hi-tech con la “Biosfera” in Piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - PESARO - La città di Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, si prepara ad inaugurare una delle installazioni più significative del suo programma di eventi sul territorio: la "Biosfera", un'opera artistico-tecnologica realizzata in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti (Pesaro CTE). Sabato 24 febbraio, alle ore 18,30, la techno sfera sarà collocata in Piazza del Popolo per "dialogare" con il pubblico.

A presentare l'installazione saranno: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro; Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza; Francesca Frenquellucci, assessora all'Innovazione e Partecipazione; Federico Rossi e Andrea Santicchia di Artifact Studio e la coordinatrice del progetto Pesaro CTE Square, MariaLaura Maggiulli.