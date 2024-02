Pesaro CTE Square: il 23 febbraio l’inaugurazione dell’hub tecnologico per aumentare competitività sul territorio

(PRIMAPRESS) - PESARO - Sarà inaugurata venerdì 23 febbraio (11,30) la struttura che ospiterà a Pesaro la Casa delle nuove tecnologie emergenti (CTE Square), uno dei 12 progetti nazionali realizzati dal Comune marchigiano con i fondi del Ministero del Made in Italy per favorire il trasferimento di competenze digitali sul territorio. L'incubatore digitale è in via Guidubaldo della Rovere 13 dove i 18 partner del progetto Pesaro CTE Square sono impegnati a supportare progetti di ricerca e sperimentazione con l’intento di trasferire know-how tecnologico verso le piccole e medie imprese per produrre sempre più servizi di qualità nel tessuto urbano. Le università di Urbino e Politecnica delle Marche e le aziende partner del progetto sono attive in diversi ambiti dell’innovazione: dalla blockchain, all’intelligenza artificiale, dal 5 e 6G al metaverso con un’unica missione: aumentare la competitività dei territori.

A tagliare il nastro della Casa delle Tecnologie Emergenti saranno il Sindaco, Matteo Ricci e l'Assessora all'Innovazione Francesca Frenquellucci insieme ai coordinatori del progetto MariaLaura Maggiulli e Alessandro Bogliolo (coordinamento scientifico). - (PRIMAPRESS)