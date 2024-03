Alla Milano Design Week arriva Hospitality la fiera di Riva del Garda con un progetto di accoglienza sostenibile

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ospitalità del Salone dell'Accoglienza di Riva del Garda arriva a Milano per il Fuorisalone della Design Week dal 15 al 20 Aprilededicato all’ospitalità accessibile.Il progetto sviluppato e ideato da Hospitality con Village for All - V4A e Lombardini22 - sarà in scena nella Sala Madrid dell’hotel: attraversodi progettazione inclusiva di una reception, DI OGNUNO permetterà di, immergendo il visitatore nelle reali necessità delle persone con disabilità per far comprendere appieno le esigenze e le opportunità legate all'accessibilità.due partner:il primo network italiano di ospitalità accessibile, e, prima società nello scenario italiano dell'architettura e dell'ingegneria con una business unit specializzata in Universal Design – sarà infatti in scena all’hotel nhow Milano nel Tortona District, concon idee e suggestioni perRiflettori puntati quindi sugli spazi belli e fruibili da tutti, come sottolinea Alessandra. “Con DI OGNUNO vogliamo raccontare il design per tutti destinato all’industria alberghiera ed extra alberghiera, offrendo spunti, soluzioni ed esempi concreti per supportare imprese e professionisti dell’ospitalità in un percorso di cambiamento per accogliere i bisogni di ogni persona. Garantire esperienze accessibili, sostenibili, inclusive e di alta qualità rappresenta una sfida e un impegno fondamentale per gli operatori dell’accoglienza, oltre che un vantaggio competitivo nel medio-lungo termine”.Nella Sala Madrid, attraverso tredi progettazione inclusiva di una reception,permetterà di, immergendo il visitatore nelle reali necessità delle persone con disabilità per far comprendere appieno le esigenze e le opportunità legate all'accessibilità. - (PRIMAPRESS)