Limitatori di velocità: dal 6 luglio le nuove auto dovranno essere dotate di ISA. Un test di Quattroruote

(PRIMAPRESS) - L’Intelligent Speed Assistance (ISA) è un dispositivo che consente ai veicoli di limitare automaticamente la velocità di marcia. Dal 6 luglio tutti i nuovi modelli di veicoli introdotti sul mercato dovranno montarlo. Il Regolamento Ue sulla sicurezza stradale che lo introduce, lascia ancora molti dubbi. A confermarlo di una inchiesta del mensile specializzato Quattroruote in edicola a da sabato 3 Febbraio.

Dati che mettono in dubbio l’effettiva maturità della tecnologia dei dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità e di avviso acustico dimostrando che in Italia questi non sono pronti all’obbligatorietà nonostante la legge preveda, a partire da luglio di questo anno, il loro montaggio su tutte le auto di nuova immatricolazione.

A essere testati da Quattroruote sei modelli già equipaggiati nel sistema su un circuito di 40 chilometri, composto da situazioni viarie differenziate: tangenziale, superstrada, strade comunali extraurbane, centri abitati. Il risultato? Le macchine protagoniste della prova hanno letto correttamente i limiti in molte situazioni, ma hanno commesso anche clamorosi sbagli; sommando quelli di tutte e sei Quattroruote ha registrato 28 errori in 40 chilometri.

Il test di Quattroruote oltre a sollevare dubbi sui dispositivi rileva anche uno stato disastroso della segnaletica italiana. Sul percorso di prova sono state infatti contate trentadue variazioni di velocità: in media, un segnale ogni 1.265 metri. In alcuni tratti, però, la densità è stata anche superiore arrivando a quattro limiti diversi in poche centinaia di metri, senza giustificazioni apparenti. A questo si aggiungono cartelli storti, rovinati e a volte coperti da altri pannelli, avvisi di cantiere lasciati lì anche a lavori ultimati.

