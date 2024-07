Elezioni Regno Unito: arriva l’era laburista di Sir Keir Starmer che rinegozzierà gli accordi Ue

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E' un plebiscito quello dei laburisti, che con una vittoria larga tornano al governo dopo 14 anni secondo tutte le previsioni della vigilia raccolte nei sondaggi. Dunque è tracollo dei conservatori del premier Sunak, al potere dal 2010: a loro arrivano solo 154 seggi. Si tratta di un minino storico. Per il Labour è maggioranza assoluta: 405 seggi sui 650. Le ragioni di questa affermazione sono soprattutto nella richiesta di sicurezza del Paese e in una maggiore azione commerciale ma questo non significherà un avvicinamento con la Ue anche se andranno rivisti una serie di accordi post exit. Sarà la leadership moderata del prossimo premier, sir Keir Starmer, ex procuratore della corona a tracciare questa nuova linea politica. - (PRIMAPRESS)