Ue: oggi a Strasburgo il voto per il secondo mandato di von der Leyen ma Left chiede un rinvio

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Oggi 18 luglio è programmato il voto per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Per un nuovo mandato Ue ha bisogno della maggioranza assoluta degli eurodeputati con una soglia che prevede 361 voti: un sostegno ampio, dunque che tuttavia non è così scontato. Saranno decisivi Verdi e Fratelli d'Italia ma anche le decisioni del gruppo europeo The Left che ieri in tarda serata aveva richiesto un rinvio del voto di oggi. La presidente uscente Ursula von der Leyen nel 2019 si era assicurata l'incarico con un margine di soli nove voti. Negli anni le nomine si sono fatte con margini sempre più ristretti segno di un'Europa sempre meno visionaria è più divisa dalle lobby di schieramenti. A 5 anni di distanza queste fratture si notano ancora di più e il secondo mandato della 65enne candidata tedesca appare tutto in salita.

