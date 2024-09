DiviNazione Expo 24: a Siracusa la mostra delle tecnologie promossa da EY con le TEA

(PRIMAPRESS) - SIRACUSA - In occasione del G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa con i lavori aperti sino al 29 settembre, ieri il via anche all'evento promosso da Ernest&Young, DiviNazione Expo 24 con l’experience Tea Al Cubo: le Tea come non le avete mai viste, ambiente tridimensionale immersivo che mostra tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di mostrare cosa sono le TEA, le nuove Tecniche di Evoluzione Assistita, come funzionano nell’agrifood e quali sono le loro potenzialità, presso Galleria Montevergini a Ortigia. Con la presentazione ufficiale di ieri, dell’experience unica mostrata a partire dalle ore 15:30, con Giuseppe Perrone (EY), Luigi Cattivelli (CREA), Simone Cargiani (FIB) e Virgilio Maretto (pOsti) TEA replicherà fino al Fino al 29 settembre sarà inoltre possibile partecipare a Tutti Attorno Al Cubo, un format originale, in cui scienziati, professionisti e i maggiori esperti del settore dell’agrifood-tech, dialogano e si confrontano per approfondire il ruolo vitale della ricerca e delle nuove tecnologie, come quelle esperienziali di Tea Al Cubo e la GenAi nel promuovere un'agricoltura avanzata e sostenibile a salvaguardia del pianeta. - (PRIMAPRESS)