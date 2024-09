EY: i dati trimestrali della società di consulenza vedono il PIL in crescita dello 0,7% e inflazione all’1,3% nel 2024

(PRIMAPRESS) - MILANO - I risultati emersi dalla nuova edizione dell’EY Italian Macroeconomic Bulletin, l’analisi trimestrale della società di consulenza contabile globale che – a partire dallo studio delle principali variabili macroeconomiche e sulla base di un modello macro-econometrico proprietario – fornisce previsioni a medio termine per l'economia italiana e in questa edizione anche per le macroregioni.

EY prevede una crescita del PIL dello 0,7% nel 2024 e dell’1,2% nel 2025, con un tasso di inflazione che si ridurrà dal 5,6% nel 2023 all’1,3% nel 2024, per portarsi all’1,9% nel 2025.

Nel documento trimestrale si rilevano anche forti eterogeneità all'interno delle macroregioni: Nord e Mezzogiorno hanno superato i livelli di prodotto interno lordo registrati nel 2019 mentre il Centro è tornato in linea con i valori pre-pandemia.