Camera dei Deputati più trasparente con la ‘DepuChat’ dell’Università Roma Tre vincitrice della Call for Ideas

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rendere l'attività della Camera dei Deputati più trasparente e più vicina ai cittadini grazie al progetto “Democratic Engagement through a Public Chatbot” (DepuChat), elaborato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale Europeo di Studi Avanzati sull’Innovazione Digitale IDEAS (Research CenterIDEAS – Innovation Digital European Advanced Studies) dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. Si tratta di una proposta di chatbot che attraverso l’IA generativa renderà maggiormente fruibili, anche graficamente, dati e informazioni relativi alla Camera, ai suoi organi e alle sue procedure, ai singoli deputati, alle posizioni politiche espresse dai parlamentari e dal Governo. La finalità di tale strumento tecnologico è quella di avvicinare i cittadini alle Istituzioni. Il progetto di Roma Tre ha vinto la Call for ideas “Conoscere le attività della Camera: proposte di idee che consentano l’accesso e l’utilizzo della documentazione dell’attività parlamentare da parte dei cittadini in modo più completo e inclusivo”, la Manifestazione di interesse per la raccolta di proposte per l’utilizzo dell’Intelligenze Artificiale generativa.

La premiazione è avvenuta giovedì 25 luglio, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e della Vicepresidente e Presidente del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, Anna Ascani. Il progetto di Roma Tre è stato presentato – sotto il coordinamento del prof. Carlo Colapietro (Dipartimento di Giurisprudenza) – dal dott. Simone Barbareschi (Dipartimento di Economia Aziendale) e dal prof. Francesco Riganti Fulginei (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica), in qualità di proponenti. Il Prof. Carlo Colapietro, nel ritirare il Premio, ha sottolineato “l’importanza di questo successo per il nostro Ateneo, che è il frutto di un proficuo lavoro tra i diversi Dipartimenti rappresentati nel Gruppo di ricerca. Il progetto vincitore dimostra la particolare attenzione di Roma Tre alle tematiche relative alle nuove tecnologie, che se correttamente utilizzate possono costituire un valido strumento per avvicinare società civile e Istituzioni. L’ulteriore sfida che ci aspetta nei prossimi mesi è quella di realizzare concretamente il progetto presentato in collaborazione con la Camera dei Deputati”. Hanno collaborato alle attività di predisposizione della proposta anche i proff. Antonio Iannuzzi (Dipartimento di Scienze Politiche), Salvatore Andrea Sciuto (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica), Alessandro Micarelli e Fabio Gasparetti (Dipartimento Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche). Hanno contribuito alla realizzazione della proposta anche i giovani assegnisti e dottorandi di ricerca Teresa Balduzzi, Dorinda Caccioppo, Jacopo Ferracuti e Marco Ladu. Ora resta da capire se il progetto di ChatBot sarà adottato dalla Camera. - (PRIMAPRESS)