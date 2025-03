Al Parioli di Roma Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi portano in scena la brillante commedia di Neil Simon “Plaza Suite”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 12 al 23 marzo al Teatro Parioli di Roma va in scena "Plaza Suite", la piéce di Neil Simon con Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi. La storia si muove nell' intreccio di coppie diverse con tre storie diverse ma con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York. La regia è di Ennio Contorti, riporta in scena questa brillante commedia di Neil Simon. Uno spaccato divertente e toccante delle dinamiche di coppia, tra malintesi, gelosie e affetti contrastanti che si svelano dietro le porte di una stanza d'hotel, dove ogni incontro rivela qualcosa di più profondo e umano. Nel cast sono presenti anche Gianluca Delle Fontane, Giulia Galizia e Andrea Bezzi. - (PRIMAPRESS)