Addio a Fulco Pratesi (90), il fondatore di WWF Italia. Nel 1992 fu deputato con i Verdi. Il cordoglio di Federparchi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto nella notte in ospedale a Ro pma Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, di cui era presidente onorario. Aveva 90 anni. Giornalista e illustratore, Pratesi nacque a Roma nel 1934. Dagli anni '60 era impegnato nelle tematiche ambientali. Nel 1966 fondò l'Associazione italiana per il WOrld Wildlife Fund. Come giornalista collaborò col Corriere della Sera e l'Espresso occupandosi di temi ambientali e naturalistici. Nel 1992 venne eletto deputato nella lista dei Verdi.

"È stato uno dei grandi protagonisti dell’ambientalismo e della conservazione della natura”. Così il presidente di Federparchi, Luca Santini. "Con la scomparsa di Pratesi viene a mancare uno dei grandi protagonisti dell’ambientalismo e della conservazione della natura. A tutta la sua famiglia e al WWF esprimo il sincero cordoglio della Federparchi e di tutti i parchi italiani, che gli saranno sempre grati per l’impegno che ha profuso a tutela della biodiversità e dell’enorme patrimonio naturale dell’Italia. Un impegno che intendiamo portare avanti". - (PRIMAPRESS)