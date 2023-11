Brevetti Ue: apre il primo ufficio digitale europeo di EUIPO per la mediazione nei contenziosi sulla proprietà intellettuale

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l'agenzia preposta alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'Unione europea con sede ad Alicante, in Spagna, ha inaugurato oggi il primo ufficio digitale gratuito in Unione Europea per la mediazione di controversie in materia di PI, che fornirà servizi di risoluzione delle dispute attraverso attività di mediazione, conciliazione e valutazione peritale.

Il centro di mediazione, raggiungibile attraverso il portale online di EUIPO, aiuterà le parti mediante un unico procedimento informatico, ovviando in tal modo a contenziosi onerosi e complessi e favorendo composizioni rapide, efficienti e integrali. Tra le realtà che possono beneficiarne maggiormente, ci sono le piccole imprese, che possono godere di una risoluzione dei conflitti più accessibile, soprattutto nei casi transfrontalieri senza sover sborsare cifre considerevoli per vedersi riconoscere un diritto.

Nel commentare l'inaugurazione, il Direttore esecutivo dell’EUIPO, João Negrão, ha dichiarato: «L’istituzione del centro di mediazione è un passo importante per sostenere i cittadini e le imprese nella gestione efficace dei loro diritti di proprietà intellettuale e contribuire a evitare contenziosi costosi e imprevedibili in presenza di controversie. Con il 42 % delle domande di marchio UE provenienti da imprese di paesi terzi, le controversie transfrontaliere sono diventate sempre più comuni, evidenziando la necessità di servizi di risoluzione delle controversie globali ed efficienti in termini di costi».

